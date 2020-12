Su Sky il docufilm sui cento anni del Cagliari

A Capo Spartivento il guardiano del faro incontra un viaggiatore. E tra loro comincia una lunga conversazione sulla nascita del Cagliari e i suoi 100 anni, ripercorrendo vittorie e sconfitte, attraverso personaggi e aneddoti. Si parla della storia rossoblù, di Gigi Riva e di tanto altro. È la trama di "A chent'annos", una co-produzione Sky Sport e Cagliari Calcio, in onda da venerdì 18 dicembre alle ore 21.15 su Sky Sport Uno, disponibile anche in streaming su Now Tv, on demand su Sky e su Sky Go.

Un film documentario sui 100 anni del Cagliari Calcio (1920-2020), con la partecipazione straordinaria di alcune eccellenze sarde del mondo dello sport e spettacolo. La voce narrante sarà quella del giornalista di Sky e scrittore Giorgio Porrà (cagliaritano doc) nei panni del viaggiatore, affiancato nel racconto dall'attore e regista cagliaritano Jacopo Cullin, il guardiano del faro, accompagnati dalla tromba del jazzista Paolo Fresu.

Altri artisti: la colonna sonora e le musiche originali di Flavio Ibba e la mano dell'artista Manu Invisible, che oltre a firmare il murale del titolo, accompagna la sceneggiatura con le sue opere street art più conosciute. Tutto questo arricchito da immagini inedite, recuperate e restaurate grazie alla Cineteca Sarda, per un viaggio nella memoria del Cagliari Calcio e di Cagliari, dagli anni della guerra alla città imbiancata dalla neve, passando per la festa dello scudetto del 1970.

E ancora, interviste, aneddoti, ricordi nelle voci dei campioni d'Italia, di Gianfranco Matteoli e Gigi Piras, Enzo Francescoli, Gianfranco Zola, Claudio Ranieri, Massimiliano Allegri, Diego Lopez, Daniele Conti e David Suazo, solo per citarne alcuni. Il docufilm "A chent'annos" nasce da un'idea di Davide Bucco, scritto insieme ad altre firme della redazione di Sky Sport, Giorgio Porrà, Veronica Baldaccini e Valentina Campus.