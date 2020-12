Aerei: con easyJet da maggio Cagliari-Londra Gatwick

(ANSA) - CAGLIARI, 17 DIC - Dal 4 maggio 2021 easyJet attiverà un nuovo collegamento tra l'aeroporto di Cagliari e Londra-Gatwick. Il volo, in una fase iniziale di operatività, è previsto con due frequenze settimanali: il martedì e il sabato.

Lo annuncia la Sogaer, società di gestione dello scalo di Cagliari-Elmas.

"L'annuncio del nuovo volo è sicuramente un segnale estremamente positivo per il trasporto aereo e ancora di più per il nostro aeroporto - dichiara Renato Branca, amministratore delegato della Sogaer - in un'ottica di ripresa generale del settore legata al turismo e ai viaggi business. La rotta consolida il rapporto tra Sogaer e easyJet, iniziato 15 anni fa quando il vettore credette nelle potenzialità della destinazione Cagliari e di tutto il Sud Sardegna. Ringrazio pertanto la compagnia - conclude Branca - che in un periodo di estrema difficoltà ha scelto di credere e investire ancora nel territorio sardo, in una prospettiva di sviluppo attraverso un collegamento diretto con la capitale britannica".

Lorenzo Lagorio, country manager di easyJet Italia, ha commentato: "La Sardegna è per noi un mercato e una destinazione importante e siamo felici di continuare a contribuire alla connettività del territorio e a supportare il sistema turistico attraverso i nostri collegamenti internazionali con l'Europa e il Regno Unito". (ANSA).