Travolta da un'auto a Quartu,muore dopo 6 giorni in ospedale

Era stata travolta da un'auto sei giorni fa ed era stata ricoverata in gravi condizioni al Brotzu. Purtroppo ieri notte il cuore di Elisabetta Serra, 47 anni, dopo sei giorni di agonia ha smesso di battere. La donna era stata investita da un'auto mentre attraversava la strada in via Fiume a Quartu Sant'Elena. L'automobilista si era subito fermato per soccorrerla. La 47enne era stata trasportata con un codice rosso al Brotzu e ricoverata nel reparto di Rianimazione. Ieri sera il quadro clinico è precipitato ed è deceduta. Le indagini sull'incidente sono svolte dagli agenti della polizia municipale di Quartu. L'automobilista sarà indagato per omicidio stradale.