Natale: è boom per il panettone artigianale sardo

Sfida di Natale tra il panettone artigianale e quello industriale. Un business che interessa anche la Sardegna: il dolce fatto in casa, nell'Isola, sta crescendo soprattutto negli ultimi anni e fa bella mostra di sè nei cesti natalizi insieme ad altre produzioni sarde.

"Da qualche anno, sempre più consumatori impazziscono per il panettone artigianale - commenta Antonio Matzutzi, presidente di Confartigianato Imprese Sardegna - non solo in Sardegna o nel resto dell'Italia ma anche nel resto del mondo: negli Stati Uniti è diventato una vera e propria 'ossessione', con fornai e pasticceri italiani a darsi battaglia per avvicinarsi ai gusti perfetti e soddisfare ogni tipo di palato. Quindi, un business interessante anche per le piccole imprese alimentari della Sardegna. Compratelo nei panifici e nelle botteghe artigiane".

Come riconoscere il vero prodotto artigianale sardo? L'unica soluzione è leggere bene l'etichetta - suggerisce Confartigianato - che rappresenta una obbligatoria e precisa carta di identità, all'interno della quale devono essere riportati ingredienti e allergeni. Soprattutto, è necessario stare attenti all'assenza di agenti chimici e conservanti o altri ingredienti propri delle produzioni industriali in serie.