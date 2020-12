Covid: vaccino Pfizer, 66mila dosi per la Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 16 DIC - Sono 66mila le dosi di vaccino anti-Covid della Pfizer che saranno destinate alla Sardegna e che fanno parte della partita di 3,4 milioni in arrivo in Italia. Personale sanitario, dipendenti e ospiti nelle Rsa, volontari, per un totale di 33mila persone, sono le categorie che usufruiranno di questa prima consegna. In realtà, dichiarando il fabbisogno preciso, la Regione ha indicato 38mila persone da immunizzare subito. Ma il commissariato per l'Emergenza ha fatto sapere alle Regioni che saranno inviate il 10% in meno delle dosi richieste. E' quanto emerge dalla conferenza Stato-Regioni di stamattina alla quale ha partecipato l'assessore della Sanità Mario Nieddu. Entro il 18, inoltre, la Regione dovrà fornire alla struttura commissariale il numero esatto di chi darà il consenso a farsi vaccinare (ANSA).