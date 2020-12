Capodanno: ad Alghero spettacoli ed eventi in digitale

Il "Cap d'Any a l'Alguer" trasloca sul web per mantenere vivo, nonostante l'emergenza sanitaria, un appuntamento arrivato alla 25/a edizione. Presentato in videoconferenza, il cartellone delle manifestazioni del Cap d'any organizzato dal Comune e dalla Fondazione Alghero, mette insieme spettacoli, rappresentazioni teatrali, eventi natalizi e tradizione. Tutto a distanza. Tutto godibile in remoto con dirette streaming da seguire su internet dalle pagine social delle associazioni che danno vita alla manifestazione.

"Quest'anno il Cap d'Any sarà inusuale ma ugualmente sentito, con eventi di qualità e molto vario. Questo è merito delle tante associazioni che rappresentano un valore della nostra città e alle quali voglio rivolgere un ringraziamento. Anche quest'anno sarà un successo", commenta il sindaco di Alghero, Mario Conoci.

Si inizia da subito - oggi - in diretta da Lo Teatri, di Ignazio Chessa, trasformato per l'occasione nella Casa di Babbo Natale, con un laboratorio creativo a cura dall'associazione di promozione sociale Akròasis. Il programma di appuntamenti proseguirà fino al 7 gennaio abbracciando ogni tipologia di spettacoli, in grado di conquistare tutti i gusti.

Punto di forza del cartellone di iniziative è la diciottesima edizione di Festivalguer, intitolata "A me gli occhi". Il teatro civico Gavì Ballero, sarà la location principale di tutti gli appuntamenti di Festivalguer e del cartellone del Cap D'Any. Il festival internazionale di arti performative che ExPop Teatro presenta, sceglie di aprirsi al mondo virtuale rendendo la cultura accessibile a tutti. In cartellone quattro appuntamenti, dal 19 al 29 dicembre, trasmessi in diretta tv e sui social di algheroturismo e ExPop Teatro.

Dopo Natale a focalizzare le attenzioni sarà il Mamatita Festival, che sino al 31 dicembre proporrà i suoi spettacoli e le sue performance. Oltre alla variegata offerta di spettacoli, il Cap d'any propone una Alghero vestita a festa con abbellimenti e installazioni artistiche nei punti più caratteristici della città.