Cade dalla moto sulla 131 a Birori, muore centauro 46enne

Un motociclista di Macomer, Corrado Aresu, 46 anni, è morto all'ospedale civile di Sassari, dove era stato trasportato in gravissime condizioni dopo l'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata sulla Statale 131, al bivio per Birori.

Troppo gravi le ferite riportate dal centauro, che è stato intubato sul posto e trasportato con l'elisoccorso a Sassari.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, l'uomo viaggiava a bordo della sua moto quando, per cause ancora da accertare, è caduto rovinosamente sull'asfalto. Sul posto, oltre ai medici del 118, sono intervenuti vigili del fuoco di Macomer e la Polizia stradale che ha effettuato i rilievi.