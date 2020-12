Autotrasportatore schiacciato da camion a Lanusei, è grave

E' un autotrasportatore di Fonni, Antonio Falconi, di 56 anni, l'uomo rimasto schiacciato tra il suo camion e un'utilitaria nella circonvallazione di Lanusei, e trasportato in condizioni gravi dall'elisoccorso del 118 all'ospedale Brotzu di Cagliari. Aveva appena parcheggiato il mezzo pesante per chiedere informazioni al conducente dell'auto sulla via cher avrebbe dovuto raggiungere per effettuare le consegne, ma il tir si è mosso travolgendolo e schiacciandolo contro la vettura. Sul posto per i rilievi i carabinieri della compagnia di Lanusei.