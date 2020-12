Il Covid accelera l'innovazione, in 6 mesi progressi di 3 anni

Il Covid ha fatto correre l'innovazione tecnologia nelle aziende: in sei mesi anche in Sardegna si sono visti risultati normalmente pianificabili in tre anni. Il manager isolano, per rimanere al passo, ha accelerato formazione e auto formazione per partecipare a webinar e riunioni online. È uno degli aspetti emersi dall'indagine che ha riguardato 32 dirigenti di 22 aziende delle province di Cagliari e Nuoro. Il lavoro - condotto da Sosor e Fondirigenti - è stato presentato sul web.

C'è ancora molto da fare. Le competenze da sviluppare che emergono con più forza riguardano la gestione remota di risorse umane, l'adeguamento delle competenze organizzative, i data analysis, automazione e digitalizzazione processi amministrativi e documentali, business english, sviluppo della capacità gestire situazioni critiche, protocolli di sicurezza e cyber security.

In ogni settore, i manager sardi guardano al futuro tentando di anticiparne le richieste e esprimono il bisogno di guardare al futuro con innovazione nei cataloghi dei corsi, e negli strumenti, con una progettazione formativa pensata apposta per il supporto digitale. Infine, si sente il bisogno diffuso di un rafforzamento della community dei manager attorno ai temi di interesse comune per poter scambiare tra pari esperienze e competenze.

Il primo dato emerso è che la classe dirigente imprenditoriale è costituita principalmente da uomini: su 32 manager che hanno partecipato al progetto, solo 4 erano donne. L'età è tutt'altro che tenera: solo 2 dei partecipanti all'indagine avevano meno di 40 anni. L'identikit riporta la figura del magaer isolano a qualle di un uomo, tra i 50 e i 60 anni di età, che utilizza Facebook, cerca di rimanere al passo con l'epoca digitale, preferisce la formazione a distanza, non si trova a proprio agio con l'inglese e ha fame di conoscenza.

Il quadro generale che emerge è quello di una classe manageriale motivata, reattiva e desiderosa di crescere e migliorare, ma che paga lo scotto di un background formativo non sufficiente per un'epoca sempre più digitale.