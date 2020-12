Aerei: Uil, subito confronto con Regione su continuità

l bando della continuità territoriale aerea per la Sardegna ancora non c’è e l’assessorato regionale dei Trasporti avrebbe già chiesto ad Alitalia una proroga dell’attuale regime di voli con tariffe agevolate fino al 27 marzo. A dar conto dell’indiscrezione è il consigliere regionale del Movimento Cinquestelle Roberto Li Gioi: “Le notizie in nostro possesso al riguardo sono tutt’altro che confortanti: gli uffici di Alitalia avrebbero ricevuto la richiesta di proroga il 9 dicembre scorso, ma l’assessore Giorgio Todde non ne ha mai fatto cenno”.

Quel che è certo, “dal prossimo primo febbraio non è possibile prenotare un volo in continuità e prenotare un viaggio”. Ora, aggiunge, “la Sardegna sta andando incontro ad un altro lungo periodo di incertezza e la Regione non ha ritenuto di doverlo comunicare alla popolazione”.

Intanto Li Gioi, che è anche vicepresidente della commissione Trasporti, ha presentato una richiesta di accesso agli atti per avere delucidazioni in merito alla redazione del bando, atteso da oltre un anno. In particolare, ha chiesto di acquisire il contratto stipulato dalla Regione con la società Oxera relativo al Servizio di analisi del mercato del trasporto aereo tra la Sardegna e il resto d’Italia.

UIL, SUBITO CONTRONTO CON REGIONE - "Non è più procrastinabile l'attivazione di un tavolo di confronto con il presidente Solinas e l'assessore regionale ai Trasporti Todde al fine di trovare soluzioni che consentano al trasporto aereo di poter essere il volano della ripresa economica della Sardegna appena la pandemia sarà cessata". È la richiesta della Uiltrasporti Sardegna in vista della scadenza della proroga della continuità territoriale aerea prevista il 31 gennaio 2021.

"Ad oggi non è dato sapere se toccherà ancora una volta al Mit trovare una soluzione temporanea affinché i collegamenti da/per la Sardegna continuino a essere garantiti o se finalmente la Regione saprà indicare quali sono i progetti e le soluzioni che intende adottare in merito al tema del trasporto aereo - scrivono in una nota il segretario generale Uiltrasporti Sardegna William Zonca e la segretaria territoriale per il Centro Nord Sardegna Elisabetta Manca - A marzo 2019, oltre un anno e mezzo fa, il presidente Solinas annunciava un modello alternativo di continuità territoriale, lontano da quello bandito nel 2018 dalla precedente giunta. Questa nuova continuità avrebbe dovuto includere altri aeroporti oltre Roma e Milano così da andare ad alleggerire il traffico su quelle due destinazioni e non incorrere in ulteriori sanzioni da parte dell'UE. Il tutto si sarebbe dovuto svolgere entro anno da quelle dichiarazioni, cosa che evidentemente non è accaduta".

"Tante sono invece le cose successe in quest'arco temporale - denuncia la Uiltrasporti -: prima fra tutte la messa in liquidazione della compagnia aerea (Air Italy) che per quasi sessant'anni ha garantito il diritto alla mobilità dei sardi, e garantiva oltre 500 posti di lavoro diretti oltre quelli dell'indotto. A seguire è arrivata una pandemia che ha messo in crisi l'intero trasporto aereo mondiale. Gli aeroporti sardi non sono esenti dal vivere questo difficile momento - evidenziano i rappresentanti della Uiltrasporti -. Chiediamo alla Regione Sardegna che, con coraggio e determinazione, trasformi questo periodo di crisi in un'opportunità di rilancio e trasformazione creando una compagnia di riferimento 'regional'".