Calcio: Parma-Cagliari 0-0

Uno zero a zero "ponte" tra due impegni ravvicinati. Una sorta di via di mezzo tra la paura di non perdere ancora dopo la sconfitta di domenica con l'Inter e la necessità di riprendere fiato in vista della prossima partita con l'Udinese fra tre giorni. Forse Parma-Cagliari vince l'oscar della partita più prudente e meno spettacolare della gestione Di Francesco. Un punteggio inedito con il nuovo allenatore. Inusuale lo zero sia nei gol fatti (il Cagliari era rimasto a secco solo con Lazio e Juventus), sia in quelli subiti: l'ultima e unica volta che i rossoblu non hanno subito reti è stata in occasione del 2 a 0 con la Sampdoria.

"Ci teniamo stretti questo punto - ha detto il mister a fine partita - L'obiettivo primario era rimanere con la porta inviolata e l'abbiamo centrato". Una novità sui corner e sulle punizioni in area. "Siamo passati a marcare a uomo in occasione dei calci piazzati- ha spiegato il tecnico- e sono soddisfatto: abbiamo concesso poche occasioni al Parma di farci male, non abbiamo preso gol e ho responsabilizzato alcuni giocatori. Del resto, noi allenatori siamo lì per correggere le cose che non vanno bene". Turnover ok, ma alla prossima dovrebbero tornare in campo dall'inizio Marin e uno dei due tra Simeone e Pavoletti. Cagliari ora a 13 punti. E non sa nemmeno lui se quella di ieri è stata un'occasione persa o un passo in più in attesa di tempi migliori.

"Non mi piace circoscrivere il cammino - ha commentato Di Francesco - di una squadra ad un ciclo di partite: guardo alle dodici gare sin qui giocate, nell'ultimo periodo abbiamo lasciato per strada qualche punto, penso all'ottima prova di Verona e a quella contro lo Spezia. Dovevamo dare continuità di risultati, ci siamo riusciti. Mi aspetto di più come proposta offensiva, ma può capitare una gara dove si è meno lucidi: a volte abbiamo fatto meno bene in fase difensiva e combinato buone cose in avanti, stavolta è accaduto l'opposto". Prossime gare decisive per capire quanto vale e che prospettive può avere questa squadra.

"Ci aspettano da qui alla fine dell'anno due incontri delicati contro Udinese e Roma, avversari potenzialmente fortissimi. Di partite facili non ce ne sono, in alcune gare ritenute alla nostra portata ci siamo complicati la vita, dunque guai a sottovalutare qualcuno. Guardiamo gara dopo gara, iniziamo a focalizzare la nostra attenzione sul match di domenica contro i friulani". Poi sarà calciomercato. E si riparlerà di Nainggolan: il Cagliari tenterà l'assalto al "suo" Ninja confidando in condizioni più abbordabili rispetto a quelle di ottobre.