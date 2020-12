Traffico: esordio con disagi per senso unico in v.le Marconi

Esordio a sorpresa del nuovo senso unico in viale Marconi, una delle principali strade di collegamento tra Cagliari e Quartu. Il test era stato annunciato per sabato scorso, ma un problema alla condotta idrica aveva fatto rimandare l'esperimento. Ieri gli automobilisti hanno dovuto per la prima volta fare i conti con la nuova segnaletica. E i disagi non sono mancati, soprattutto in serata con il ritorno di molti pendolari a casa in direzione Quartu e nei principali centri dell'hinterland, da Quartucciu a Selargius. Un copione che si è ripetuto questa mattina: lunghe file e traffico semi paralizzato.

Le maggiori difficoltà hanno riguardato l'accesso alla viabilità alternativa verso Quartu a partire da via Galvani e Genneruxi, passando per via Mercalli. Proprio l'incrocio di via Galvani ha creato non pochi problemi. E le file si sono trasferite da viale Marconi alla strada arginale di Terramaini.

Molti automobilisti hanno scelto invece di allungare il tragitto passando da viale Poetto. Più scorrevole il percorso in direzione Cagliari. A trarre giovamento dalla novità sono stati soprattutto i mezzi pubblici: i tempi di percorrenza sono diminuiti sensibilmente. Sì continua così. Almeno per ora: il senso unico in viale Marconi è stato presentato come un esperimento. E se non ci dovessero essere nella viabilità i miglioramenti attesi, il Comune di Cagliari sarebbe anche pronto a fare marcia indietro.