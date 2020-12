Natale: Comune Nuoro, lancia la campagna #iocomprosottocasa

(ANSA) - NUORO, 15 DIC - Con l'approssimarsi delle festività, dopo del progetto promosso di Confcommercio per gli acquisti a km0, il Comune di Nuoro promuove una campagna di sensibilizzazione, #iocomprosottocasa, per incentivare il commercio e l'artigianato locale.

"Nonostante le difficoltà di questo periodo - afferma il sindaco Andrea Soddu - esortiamo i cittadini a fare acquisti in città e sostenere i nostri commercianti che offrono qualità eccellente e, da sempre, sono parte fondamentale del tessuto sociale e produttivo. È importante che ognuno di noi dimostri quanto ci siano care queste realtà, con l'auspicio e l'invito che questa abitudine possa continuare anche finita l'emergenza".

"Il nostro obiettivo - dichiara l'assessora alle Attività produttive Eleonora Angheleddu - è quello di coinvolgere i cittadini nel sostenere un settore già provato dalla crisi, ora ulteriormente aggravata dalla pandemia. Oggi più che mai abbiamo bisogno di unire le forze e coinvolgere l'intera comunità ad acquistare in città. Il contributo di ogni singolo cittadino può fare la differenza". (ANSA).