Natale: alla riscoperta di luoghi e cultura del Nuorese

Natale in Lock Up è l'iniziativa sviluppata dalla startup We Are Shardana a sostegno dei luoghi della cultura, degli artigiani, dei produttori enogastronomici e ristoratori in questo Natale condizionato dall'emergenza Covid. "Sblocca il Natale compra locale" è il motto che ha riunito oltre 30 imprese in 10 paesi del nuorese (Nuoro, Lollove, Orune, Mamoiada, Orgosolo, Bitti, Dorgali, Orani, Olzai e Irgoli). Si tratta della prima iniziativa di marketing territoriale messa in atto da We Are Shardana, nata a Nuoro in piena pandemia.

"Crediamo nel valore della cultura e nel potenziale delle eccellenze nostrane, nel valore della rete e che questo sia il patrimonio dell'isola su cui scommettere ed investire percreare valore, non solo ricchezza, per lo sviluppo della Sardegna - spiegano i fondatori Alessandro Pettazzi, Cristina Cerina e Maura Fancello - In questi mesi di pandemia abbiamo cercato di formulare delle possibilità a sostegno delle piccole e medie imprese del territorio costruendo un progetto di rete: il We Are Shardana Pass che collega oltre 60 imprese selezionate a rappresentare i luoghi della cultura, dei sapori e dei saperi del nuorese, offrendo ai viaggiatori sconti e vantaggi in tutte le strutture del circuito e rendendo accessibile attraverso una mappa digitale oltre 200 luoghi più nascosti e nel contempo più caratteristici del territorio".

Il We Are Shardana Pass sarà presentato ufficialmente nel 2021 ma già con Natale in Lock UP, promosso sulle pagine social We Are Shardana verraanno raccontati questi luoghi attraverso dei brevi video mettendo al corrente di iniziative culturali, proponendo idee regalo e supportando l'economia locale.