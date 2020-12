La tradizione sarda raccontata ai bimbi dal Coro di Nuoro

Un libro musicale illustrato rivolto ai più piccoli - e ai loro genitori - che ripropone i brani della tradizione sarda, eseguiti dal Coro di Nuoro e illustrati da Manuelle Mureddu, autore di fumetti e saggista. Su https://fb.watch/2eSX5kRyG8/ il video animato che il coro ha lanciato da pochi giorni sul web per promuovere il libro. Il più antico tra i cori sardi presenta un'opera transmediale in cui sarà possibile scoprire le antiche storie della servetta Mariedda o del celebre Bobore Ficumurisca, ascoltare i brani attraverso lo smartphone e viaggiare con la fantasia grazie alle illustrazioni di Mureddu, al suo secondo progetto con il Coro.

Per questo progetto il Coro di Nuoro si è avvalso della collaborazione di Teresa Porcella, professionista specializzata nel settore dell'editoria per l'infanzia e docente di progettazione editoriale presso TheSign Comics & Arts Academy di Firenze. Secondo il direttore del Coro Francesco Mele, ideatore del progetto, questo è: "uno dei nostri lavori più importanti degli ultimi anni, un'opera che si rivolge direttamente ai bambini e alle loro famiglie. Perché le tradizioni, per durare, vanno curate e coltivate sin dalla più tenera età, e niente ci emoziona di più che sentire le parole dei nostri brani cantate dai nostri figli". Il libro è già disponibile a Nuoro e nelle librerie di Cagliari, Oristano, Olbia, Sassari e Alghero oltre che sul web.