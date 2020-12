Gruppo Isa premia dipendenti, bonus di 200 euro per Natale

Il Gruppo Isa distribuirà per Natale un bonus straordinario di 200 euro a tutti i dipendenti. Nonostante un anno complesso e difficile per tutta l'economia isolana, il gruppo di Villacidro - tra i principali della distribuzione in Sardegna - ha voluto promuovere iniziative di welfare per migliorare il benessere dei propri collaboratori. La decisione, su proposta del fondatore e presidente onorario Giovanni Muscas, è stata approvata all'unanimità dagli organi direzionali.

"In un periodo così problematico ed incerto - ha detto Muscas - vogliamo gratificare tutti i nostri collaboratori che si sono distinti per l'impegno e lo spirito di sacrificio - spiega Muscas - Nonostante tutte le difficoltà, hanno operato con grande dedizione e professionalità per soddisfare le richieste e le esigenze dei nostri clienti sparsi in tutta la Sardegna". Il Gruppo Isa opera da più di 60 anni nella distribuzione con una rete di oltre 400 punti vendita tra affiliati e negozi di proprietà suddivisi fra le diverse insegne Nonna Isa, Sidis, Maxisidis, Dimeglio, Romagnolo, Puntodì e D'Italy. Inoltre gestisce due siti di e-commerce che nel 2020 hanno registrato una forte crescita.

L'iniziativa del bonus ha subito incontrato il plauso dei sindacati. "Valutiamo positivamente la decisione del Gruppo Isa di erogare un premio a tutti i dipendenti in occasione delle festività natalizie - commenta il segretario generale della UILTuCS Sardegna, Cristiano Ardau - Il settore del commercio e gli addetti affrontano un periodo difficile per i carichi di lavoro oggi accentuati dalle difficoltà che ha portato il Covid e il premio è un buon riconoscimento. Si punta così - sottoliena il dirigente sindacale - alla partecipazione dei dipendenti alla vita aziendale e al riconoscimento del loro lavoro, come da proficue relazioni industriali moderne tra azienda e sindacati".