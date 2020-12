Covid: Anci, basta ritardi sulla piattaforma contagi

Ci sono ritardi sulla piattaforma online del tracciamento dei contagi che dovrebbe consentire ai sindaci di avere informazioni in tempo reale sui positivi al Covid-19 nei rispettivi Comuni.

"Chiediamo il preciso cronoprogramma di attivazione della piattaforma e la ripresa delle comunicazioni ai sindaci in tempo reale", scrive il presidente regionale dell'Anci, Emiliano Deiana, in una nota inviata all'assessore della Sanità Mario Nieddu e al commissario straordinario di Ats-Ares Massimo Temussi.

"La nostra associazione, che ha sempre dimostrato leale collaborazione, non è più disposta a tollerare ritardi né la politica degli annunci - spiega Deiana - siamo ancora qui a segnalare, nonostante le rassicurazioni ricevute, gli intollerabili ritardi nella comunicazione dei positivi ai sindaci e all'attivazione della piattaforma su tutti i 377 Comuni sardi".

L'attivazione della piattaforma era stata annunciata due settimane dall'assessorato della Sanità che, attraverso un protocollo trasmesso ai sindaci, aveva scritto: "A breve sarà reso possibile l'accesso diretto da parte dei primi cittadini, attualmente i Servizi di Igiene e sanità pubblica stanno completando l'allineamento dei dati sulla piattaforma. Intanto i sindaci possono chiedere già da ora l'abilitazione all'accesso".

Sempre due settimane fa, dalla conferenza Regione-Enti locali, era emerso che la copertura totale in tutti i 377 Comuni sarebbe stata raggiunta entro il 15 dicembre.