Covid: 41mila euro di beni alimentari a sardi in difficoltà

(ANSA) - SASSARI, 15 DIC - Le aziende agroalimentari isolane donano 41 mila euro di prodotti a sostegno delle famiglie sarde in difficoltà economica a causa della pandemia. Si tratta del 5% in valore e in merci delle vendite di paniere di prodotti del progetto "Insieme per la Sardegna", iniziativa promossa dalla Sezione Agroindustria e Alimentari di Confindustria Centro Nord Sardegna con la collaborazione delle catene della Grande distribuzione organizzata (Gdo), cui hanno aderito 12 importanti aziende agroalimentari isolane.

Il progetto è stato avviato a giugno 2020 e si è concluso ad agosto: il paniere di prodotti sardi (tonno, formaggi, olio, pasta, conserve, carni, dolci e liquori, vino, acqua) , sono stati messi in vendita a un prezzo scontato del 5%. Degli incassi così ottenuti (824mila euro), il 5% in valore o prodotti, per 41.200 euro, sono stati destinati alla donazione.

A distribuire le scorte direttamente alle famiglie sarde in difficoltà saranno la Caritas e la Croce Rossa Italiana. Le aziende sarde che hanno aderito all'iniziativa sono: Generale Conserve (As do Mar), F.lli Pinna Industria Casearia, Sardinya Carni, Daga Carni, Sa Marigosa, San Martino, Pastificio Tanda & Spada, Distillerie Rau, Lucrezio R. Distillerie, Rau Arte Dolciaria, Accademia Olearia, Giovannella & Alberto Ragnedda - Capichera. Hanno collaborato le catene della grande distribuzione Conad, SuperEmme (marchi Iperpan e Superpan), Crai, Scs (marchi Despar e Eurospar) e Sardegna Più. "Le aziende che hanno aderito sono associate a Confindustria danno lavoro a circa 700 dipendenti in Sardegna e vederle compatte in questa iniziativa di solidarietà per aiutare il territorio ci rende orgogliosi", commenta Gianni Simula, presidente Agroindustria e Alimentari di Confindustria Nord Sardegna. (ANSA).