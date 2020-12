Capodanno: sequestrati a Cagliari 176 kg di botti illegali

Si stava preparando per smerciare a Cagliari giochi pirotecnici e botti illegali per Capodanno, ma è stato scoperto. I Falchi della squadra mobile hanno denunciato un 27enne e sequestrato materiale per un totale di 176 chili, tra cui i pericolosi "Ak-47". Il giovane è stata fermato in auto nei pressi di Is Mirrionis e trovato in possesso di 30 chili di batterie pirotecniche. Altri 98 micidiali candelotti esplodenti conosciuti come "Ak-47" e due cipolle, per complessivi sei chili, sono stati recuperati in un armadio dell'abitazione del 27enne.

Tutti i botti sequestrati in casa erano stati realizzati artigianalmente e non avevano alcuna certificazioni. Indagando, la Polizia ha poi scoperto che il giovane aspettava la consegna di un'altra partita di fuochi d'artificio, e così, nella sede di un corriere privato, sono stati sequestrati altri 146 chili di materiale pirotecnico. Per rimuovere in sicurezza tutti i botti, classificati come altamente pericolosi, sono dovuti intervenire gli artificieri della Questura, che avranno anche il compito di distruggerli.