Tentano spaccata in profumeria a Carbonia, due arresti

Si è conclusa con due arresti la "spaccata" messa a segno durante la notte a Carbonia. Nel mirino è finita la profumeria Douglas in via Stazione. Arrestati per furto Luca Concas, 42 anni e Simone Frau, 36, entrambi personaggi già noti alle forze dell'ordine. I due hanno sfondato la vetrina della profumeria utilizzando il cordolo di un marciapiede e una volta dentro hanno rubato nove profumi e alcune creme. Ma è scattato il sistema d'allarme. Sul posto sono arrivati gli agenti del Commissariato di Carbonia che li hanno bloccati poco prima che potessero fuggire.