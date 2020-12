Porto Cagliari: Authority in campo per salvare lavoratori

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna accanto ai lavoratori del porto Canale di Cagliari per la creazione dell'agenzia per il lavoro terminalistico del transhipment in Sardegna. È quanto ribadito dal presidente Massimo Deiana nell'incontro con i sindacati sui duecento lavoratori senza lavoro dopo l'addio di Cict. Il modello - è emerso durante la riunione - c'è già ed è in Puglia con la Taranto Port Workers Agency, agenziacreata nel 2017 per garantire te l'altro la riqualificazione professionale. E, in caso di ripresa dei traffici, la somministrazione del lavoro per i 500 ex dipendenti.

"Il rilancio del transhipment nel porto canale di Cagliari e la tutela della preziosa professionalità dei lavoratori del comparto sono una priorità assoluta- spiega Massimo Deiana, presidente dell'AdSP del Mare di Sardegna -. Ho ribadito alle organizzazioni sindacali presenti all'incontro e, successivamente, ai lavoratori la mia totale disponibilità a supportare l'iter normativo di costituzione dell'agenzia dedicata, mettendo a disposizione la nostra competenza tecnica, finanziaria e professionale".