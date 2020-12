Padel: il mondiale torna in Sardegna con finali torneo Cupra

Torna in Sardegna il grande padel mondiale. A Cagliari dal 16 al 20 dicembre in programma le "Cupra FIP Finals 2020" con i migliori professionisti della disciplina. Un nuovo appuntamento internazionale dopo l'esperienza WPT di settembre: le sedi saranno il Palazzetto dello Sport e il Tennis Club Cagliari.

La manifestazione FIP, nata per favorire la diffusione di questa disciplina spettacolare e la crescita dei migliori giovani in tutto il mondo, prevede un montepremi di 40mila euro, tra i più ricchi nel panorama internazionale del padel. Le "Cupra FIP Finals" di Cagliari sono il torneo finale del "Cupra FIP Tour". Il clou di un intenso calendario di eventi per un totale di 18 tappe tra Spagna, Italia, Emirati Arabi, Germania, Uruguay, Egitto, Giappone, Messico. Le Finals, sotto l'egida della Fip e grazie al contributo dell'assessorato regionale del Turismo, vedono la collaborazione tecnica della Federazione Italiana Tennis (FIT) e il supporto operativo di NSA Group.

Scenderanno in campo campioni del calibro di Juan Martin Diaz (spagnolo attualmente n.21 del "Ranking Race 2020") e Sebastian Nerone (ARG), entrambi ex numeri uno della classifica iridata, rispettivamente in coppia con Pablo Lijo (SPA/n.23) e Javier Valdes (CHI), oltre a giovani promesse iberiche, ormai ai vertici, come Arturo Coello (vincitore del FIP Star di Cagliari) e Javier Garrido. Completa il parterre, a livello femminile, la coppia Sofia Arauyo (POR)-Virginia Riera (ARG), al n.15 del ranking.

Prevista la partecipazione di diversi nomi italiani e c'è forte attesa per ammirare le performance dei campioni d'Italia Marcelo Capitani-Simone Cremona e delle campionesse tricolori Chiara Pappacena-Giulia Sussarello. "In un anno difficile - spiega il presidente della Fip Luigi Carraro - per il mondo dello sport abbiamo confermato la forza della disciplina del padel. Abbiamo giocato, malgrado le restrizioni e il momento di difficoltà, in tutti i continenti: dall'Egitto all'Uruguay, dal Brasile all'Europa, passando per gli Emirati Arabi Uniti. Come Federazione siamo soddisfatti di poter organizzare a Cagliari le "Cupra FIP Finals", che chiudono l'esaltante stagione del "Cupra FIP Tour".