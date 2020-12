Covid: screening massa Sardegna, stress test dal 27 al 29/12

(ANSA) - CAGLIARI, 14 DIC - Sarà uno "stress test" la prima parte della campagna di screening di massa con tamponi antigenici rapidi che la Regione Sardegna metterà in campo tra il 27 e il 29 dicembre sotto la regia del virologo Andrea Crisanti. "Gli ultimi dettagli operativi - spiega l'assessore della Sanità Mario Nieddu - saranno definiti in queste ore con lo stesso Crisanti". Il campione da tamponare è di 50mila persone. "Partiremo con una comunità, abbiamo già delle idee", dice l'esponente della Giunta Solinas senza però svelare i nomi dei Comuni che saranno coinvolti per primi. Di sicuro, comunque, saranno centri dell'interno Sardegna, probabimente in provincia di Nuoro. "Lo stress test - precisa Nieddu - ci consentirà di capire se si sta operando bene o se ci sono correzioni da apportare per partire a gennaio con una campagna massiccia" (ANSA).