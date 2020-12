Covid: piano 40 giorni, Nieddu e Temussi in commissione

La proposta di legge del Psd'Az a sostegno delle strutture sanitarie accreditate ai fini della progressiva ripresa delle prestazioni non Covid-19 e lo stato di avanzamento del piano a 40 giorni messo in campo dalla Regione per affrontare la pandemia. Questi i temi all'attenzione della commissione Sanità del Consiglio regionale dove sono in corso le audizioni dell'assessore Mario Nieddu e del commissario straordinario di Ats-Ares Massimo Temussi. Il progetto di legge 181 deve essere riscritto perché, secondo quanto emerge, conterebbe disposizioni che non convergono con la normativa statale. Su questo punto è stato ascoltato in particolare l'assessore. Temussi sta invece riferendo sul piano della Giunta per fronteggiare la seconda ondata di contagi. "Sono stati attivati 266 posti letto nei primi 20 giorni del piano di emergenza", ha ricordato prima di entrare in commissione. E' anche possibile che il commissario straordinario faccia il punto sull'organizzazione dello screening di massa che dovrebbe partire tra Natale e Capodanno.