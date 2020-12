Olbia,mini reparto in prefabbricato con 5 posti letto

Sono iniziati oggi a Olbia i lavori per l'installazione di un mini reparto prefabbricato con 5 posti letto Covid non intensivi davanti all'ospedale Giovanni Paolo II. Per volere della direzione della Assl, la struttura prenderà il posto dei tendoni che fino ad ora hanno accolto i pazienti riscontrati positivi al coronavirus al loro arrivo in Pronto soccorso, nell'attesa del ricovero nei vari reparti attrezzati per assistere i degenti Covid. Nel piazzale dell'ospedale resterà un solo tendone, quello del pre triage, dove si effettuano i tamponi ai pazienti prima del loro ingresso al Pronto soccorso. Oggi sono stati scaricati gli elementi che costituiranno il reparto prefabbricato, la cui installazione e allaccio ai servizi sarà completata in tre o quattro giorni.