Covid: avanti piano 40 giorni, +68% posti letto

Dopo tre settimane il piano a quaranta giorni messo in campo dalla Regione Sardegna per contrastare la pandemia risulta attuato già al 75%. I posti letto Covid, per esempio, sono incrementati del 68% al 10 dicembre, cioè rispetto ai 392 su cui si poteva già contare ne sono stati attivati altri 266 e altri ancora potranno essere aggiunti considerati i lavori in corso nell'Azienda ospedaliera di Sassari, al Marino e al Binaghi di Cagliari. Sono i dettagli più rilevanti sullo stato di avanzamento del programma per l'emergenza Covid-19 illustrato oggi in commissione del Consiglio regionale dall'assessore della Sanità Mario Nieddu, dal direttore generale dell'assessorato Marcello Tidore e dal commissario straordinario di Ats-Ares Massimo Temussi.

Restando ai posti letto, Temussi ha fatto sapere che per quanto riguarda la terapia intensiva ad oggi sono presenti 80 degenze per i pazienti Covid (66 nel pubblico 14 ospedali privati e 77 posti di terapia semi intensiva) mentre per quelle di area medica ad oggi risultano implementati 601 posti. Sono invece due gli hotel convertiti per i pazienti Covid (Montiruju, a Santa Maria Coghinas in Gallura, e Mistral a Oristano. Uno degli obiettivi del Piano è la sensibilizzazione dei medici di base e della medicina convenzionata che ha portato alla riduzione degli iperflussi e congestionamenti registrati nei pronto soccorso sardi.

Ancora: i ritardi nell'intervento per l'esecuzione dei tamponi sono stati risolti con il potenziamento dei team attraverso l'acquisizione di nuovo personale medico e infermieristico (sette medici, dieci infermieri e due tecnici) mentre grazie a nove apparecchiature (più quattro strumenti per indagine biologica molecolare negli ospedali di Carbonia, San Gavino, Alghero e Ozieri) per test molecolare rapido si sono ridotti i tempi per l'esecuzione dei tamponi. È in corso invece la valutazione dei ritardi nella comunicazione degli esiti dei tamponi: sarà necessario procedere all'assunzione di personale per evitare che le comunicazioni degli esiti siano troppo lunghe. In particolare è previsto l'ingresso di 36 tecnici di laboratorio, di 14 amministrativi, 20 tecnici per la prevenzione, 3 infermieri e 87 medici dell'igiene pubblica.