Infortunio in casa per Gigi Riva, ma sta bene

Piccolo infortunio domestico per Gigi Riva. Il bomber della Nazionale e del Cagliari - la società ha confermato in questi giorni la sua presidenza onoraria - è caduto di notte nella abitazione nel capoluogo sardo, riportando solo delle alcune escoriazioni. Sul posto un'ambulanza del 118, ma l'ex attaccante ha rifiutato il trasporto all'ospedale quando ha capito - confortato dai primi controlli medici - di non essersi fatto nulla di grave. Sta bene, confermano all'ANSA i familiari del giocatore, solo un grande spavento. Una banale caduta, quasi nulla per uno che ha dovuto sopportare interventi ben più decisi, come quelli del portiere portoghese Americo e del terzino austriaco Hof che gli costarono mesi e mesi di lontananza dal campo di gioco.