Covid: 633 nuovi casi in Sardegna e sette vittime

"Troppe morti per Covid non sono comparse nei bollettini giornalieri della Regione. La stessa, identica situazione si è verificata, incredibilmente, nei giorni scorsi per i soggetti positivi: la riprova che i dati trasmessi alla Regione e all'Istituto Superiore di Sanità fossero inattendibili si è avuta clamorosamente il 13 dicembre, con un riallineamento dei positivi che nella sola provincia di Nuoro sono cresciuti di ben 491 unità. Questa gravissima situazione è ora al centro di un'interrogazione al ministro della Salute Roberto Speranza". Lo dichiara la deputata Mara Lapia che si rivolge al ministro per sapere "se i dati sbagliati trasmessi dalla Assl di Nuoro alla Regione e all'Iss non abbiano indotto ad una valutazione sbagliata della gravità della pandemia in provincia di Nuoro e quindi ad una strategia inefficace per il suo contrasto".

"A che livello e per quale motivo il meccanismo si è inceppato non per una ma, addirittura, per due volte? - chiede - Di chi è la responsabilità di questo grossolano errore che peraltro avevamo ravvisato per l'incongruenza dei dati e che rischia di avere gravissime ripercussioni sulla gestione dell'emergenza a Nuoro?" sottolinea ancora la deputata che sollecita chiarezza alla Regione. "Ci sono responsabilità evidenti - è la sua conclusione - , responsabilità che andranno individuate e sanzionate. Non possiamo accettare che ci si limiti a parlare di riallineamento dei dati".

+491 A NUORO DOPO RIALLINEAMENTO - Sono 26.278 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale sono stati rilevati 633 nuovi casi. L'incremento del numero di casi positivi accertati comprende un riallineamento del dato della provincia di Nuoro, relativo al periodo precedente. Si registrano anche 7 decessi (577 in tutto). In totale sono stati eseguiti 420.640 tamponi con un incremento di 3.606 test. Sono invece 589 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+3 rispetto al dato di ieri), mentre è di 59 (-2) il numero dei pazienti in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 14.776.

Il dato progressivo dei casi positivi comprende 10.136 (+179) pazienti guariti, più altri 141 guariti clinicamente. Sul territorio, di 26.278 casi positivi complessivamente accertati, 5.667 (+65) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 4.128 (+31) nel Sud Sardegna, 2.095 (+20) a Oristano, 5.204 (+491) a Nuoro, 9.184 (+26) a Sassari.