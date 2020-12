Università Cagliari: elezioni rettore, Mola unico candidato

(ANSA) - CAGLIARI, 12 DIC - Francesco Mola, docente ordinario di Statistica al Dipartimento di Scienze economiche e aziendali e attuale Prorettore vicario, verso la carica di rettore dell'Università di Cagliari. E' lui, infatti, l'unico candidato per la successione di Maria Del Zompo.

L'ordinanza firmata il 7 dicembre dal decano dell'ateneo, Pietro Ciarlo, ha ufficializzato la sua discesa in campo, certificandone il possesso dei requisiti previsti dalla normativa.

Il programma di Mola è on line, liberamente consultabile. Le elezioni per la nomina del rettore per il sessennio 2021/2027 si svolgeranno martedì 15 dicembre dalle 9 alle 18. L'unico avversario di Mola sarà il numero dei votanti: per essere eletto occorre che votino il 50% più uno degli aventi diritto (circa 1100 persone). Altrimenti si rifarà tutto daccapo tra i cinque e quindici giorni successivi. Per la prima volta il rettore sarà scelto attraverso il voto elettronico (esercitabile da qualunque dispositivo informatico connesso alla rete), come è accaduto di recente per il rinnovo delle rappresentanze degli studenti negli organi collegiali.

Il nuovo rettore entrerà in carica allo scadere del mandato dell'attuale numero uno, Del Zompo, fissato per il 2 aprile 2021. L'elettorato attivo spetta ai 606 professori di ruolo in servizio, ai 181 ricercatori a tempo indeterminato e ai 309 tra assegnisti di ricerca e ricercatori a tempo determinato (questi ultimi con voto ponderato pari al 10% del totale della categoria). E' chiamato a votare, per la prima volta nella sua totalità, anche il personale tecnico, amministrativo e bibliotecario (870 dipendenti), con voto ponderato pari al 15% del numero totale degli aventi diritto al voto delle categorie dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato.

Potranno votare anche gli studenti eletti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di Valutazione, nei Consigli di Corso di studio o di classe, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli delle Scuole di specializzazione (in totale 244 studenti). (ANSA).