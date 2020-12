Nasce app "Preview Sassari, la città a portata di mano"

Un'app per promuovere il territorio e valorizzare il patrimonio artistico-culturale e socio-economico del centro storico di Sassari. È "Preview Sassari - La città a portata di mano", sviluppata da Abinsula e finanziata dalla Fondazione di Sardegna nell'ambito del progetto #WeSS, Memoria, cultura e innovazione tecnologica per la rigenerazione socio-economica delle comunità urbane.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Centro commerciale naturale "Il Corso", l'Intergremio di Sassari, l'impresa sociale "Nuovi Scenari", l'associazione "Piano B - Impara l'arte", il Liceo Margherita di Castelvì di Sassari, Abinsula e il negozio storico Bagella.

I partner hanno condiviso l'obiettivo di creare uno strumento tecnologico multilivello innovativo e interattivo. L'app è disponibile per iOS e Android, dove i vari contenuti vengono catalogati per costruire un'esperienza di visita completa. È suddivisa in cinque sezioni come i cinque elementi della Pintadera sarda, scelta per identificarla graficamente.

Attraverso la localizzazione di botteghe storiche, locali tipici, simboli della città e attività nei palazzi storici si può decidere se arricchire la propria visita tra i monumenti, fare acquisti nei negozi storici del centro o andare a mangiare in un locale tipico.

Una sezione a parte è dedicata alla Faradda de li Candareri, la principale festa della città. "Vogliamo coinvolgere nel progetto anche le altre principali aree commerciali del centro cittadino - sottolineano i promotori dell'iniziativa - implementando i contenuti dell'app con tutte le altre ricchezze culturali, economiche e sociali della città". Il loro auspicio è che "anche le istituzioni e le principali realtà imprenditoriali di Sassari colgano il valore e le opportunità del progetto".