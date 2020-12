"Ho visto un uomo sparire nel canale", ricerche a Carbonia

(ANSA) - CARBONIA, 12 DIC - Diverse squadre dei vigili del fuoco stanno cercando di rintracciare un uomo che sarebbe caduto in un canale a Carbonia.

Un passante, da quanto si apprende, avrebbe visto una persona attraversare il canale e poi sparire nel nulla. Preoccupato ha chiamato il 115. Sul posto sono intervenuti anche i sommozzatori che hanno perlustrato il canale, attualmente in piena per le piogge di questi giorni.

Ma nessuna traccia dello scomparso. Non sono nemmeno arrivate segnalazioni di persone scomparse, al momento, alle forze dell'ordine. (ANSA).