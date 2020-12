Covid: sorpresi in giro di notte, 17 giovani multati

(ANSA) - CAGLIARI, 12 DIC - Continuano i controlli dei carabinieri per far rispettare le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus.

Ben 17 le persone multate a Villamassargia e Iglesias. In particolare, nel primo Comune i militari dell'Arma in una sola ora, da mezzanotte all'1, hanno fermato e controllato 15 giovani, tra i 20 e i 36 anni, che girovagavano in città senza avere alcun motivo per essere fuori casa.

Stessa sorte è toccata a due operai bloccati a Iglesias che passeggiavano senza indossare la mascherina. Per tutti è scattata una multa di 400 euro. (ANSA).