Alluvione Bitti: Comune, contributi per danni ad autoveicoli

(ANSA) - NUORO, 12 DIC - Proseguono le attività di ristoro dei danni promosse dal Comune di Bitti in seguito all'alluvione del 28 e 29 novembre scorsi.

L'amministrazione comunale ha pubblicato oggi l'avviso per la concessione di contributi economici per danni ad autoveicoli e motoveicoli registrati. La domanda deve essere presentata dal proprietario, entro o non oltre giovedì 17 dicembre, e il bene deve essere destinato alle primarie necessità lavorative o familiari. I documenti - spiega il Comune - compilati con gli appositi moduli allegati possono essere consegnati a mano, spediti a mezzo posta con raccomandata all'indirizzo Via Deffenu, ex Giudice di Pace, nella sala della Protezione Civile oppure tramite Pec all'indirizzo pres.protezione.civile@pec.regione.sardegna.it. In quest'ultimo caso fa fede la data di invio, mentre nel caso di raccomandata fa fede quella risultante dal timbro dell'ufficio postale accettante.

Per eventuali informazioni è possibile contattare il numero 07841650031, dalle ore 9 alle 18, o consultare la pagina dedicata nel sito del Comune di Bitti: https://www.comune.bitti.nu.it/ente/avvisi/257. (ANSA).