Acli, prosegue consegna gratuita di indumenti usati

(ANSA) - CAGLIARI, 12 DIC - La pandemia non ferma il progetto Abitiamo il riciclo. Nonostante la sede dell'Acli di Decimomannu sia chiusa al pubblico, rimane attivo il servizio di distribuzione di abbigliamento a chiunque ne avesse bisogno. Tutti gli indumenti, generosamente donati dalle famiglie in questi mesi, sono stati disinfettati, lavati e stirati e preparati per essere distribuiti. Chiamando al numero 3483822827 e indicando tipologia e taglia dei capi desiderati, i volontari Acli prepareranno una busta da consegnare al cancello d'ingresso della sede in via Aldo Moro (lato CAF) in tutta sicurezza e nel giorno concordato.

Per coloro che non avessero la possibilità di arrivare fino a Decimomannu, è possibile prenotare la consegna a Cagliari tramite il pullmino dell'associazione. (ANSA).