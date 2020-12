Traffico: rinviato senso unico in viale Marconi a Cagliari

Slitta di una settimana il semaforo verde al senso unico in viale Marconi, a Cagliari. La partenza della sperimentazione era prevista per la mattina di sabato 12 dicembre. Ma c'è stato un intoppo: a causa del cedimento della condotta idrica all'incrocio con via Galvani e via Mercalli si dovranno effettuare il ripristino e la messa in sicurezza della strada. Test dunque rimandato. Con il via alla sperimentazione, l'uscita dall'Asse Mediano in direzione San Benedetto sarà interdetta. Per la stessa direzione rimarrà attiva l'uscita di via Berlino.