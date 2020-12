Stintino è Covid free, tutti negativizzati

(ANSA) - SASSARI, 11 DIC - Stintino è da oggi covid free. Lo comunica il sindaco, Antonio Diana: "A Stintino, al momento, non ci sono più cittadini positivi al Covid-19".

Le 12 persone risultate positive al virus nei giorni scorsi si sono negativizzate e fra le 10 che erano in quarantena fiduciaria nessuna ha contratto il covid. "Adesso non risultano più soggetti positivi, e hanno terminato la quarantena i cittadini che la stavano rispettando. Ma questo non ci deve far abbassare la guardia", spiega il primo cittadino.

Proprio perché l'emergenza sanitaria non è finita, l'amministrazione comunale ha acquistato macchinari per la sanificazione dell'aria, e con i fondi messi a disposizione dalla Protezione civile proseguiranno le sanificazioni degli spazi pubblici, in collaborazione con gli uomini della compagnia barracellare.

Già da tempo sono state attivate una serie di misure per il contrasto alla diffusione del virus: un numero di telefono dedicato della Protezione civile (3442038806), l'assistenza a chi ha bisogno di approvvigionamento alimentare, medicinali e altri beni di prima necessità, la gestione dei rifiuti e il monitoraggio quotidiano della situazione Covid all'interno del territorio comunale. (ANSA).