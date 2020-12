Positivo il sindaco di Pattada

Il sindaco di Pattada, Angelo Sini, è risultato positivo al Covid 19 e si trova ora in isolamento domiciliare. Ad annunciare di avere contratto il virus è stato lo stesso sindaco dalla sua pagina social. "Ho eseguito il tampone rapido e sono risultato positivo al covid. Visto il ruolo che ricopro - ha detto il sindaco - mi stavo sottoponendo a test ogni pochi giorni e fino ad ora gli esiti erano stati sempre negativi. Per il momento sto bene a parte un leggero mal di testa. Da ora ovviamente starò in isolamento per il tempo necessario".