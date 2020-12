Covid: circoli aperti e norme violate, raffica di multe

(ANSA) - CAGLIARI, 11 DIC - Non si fermano i controlli di Polizia e Carabinieri per far rispettare le norme entrate in vigore per frenare la diffusione del coronavirus. Multati i titolari di locali, circoli privati, negozi, ma anche privati cittadini che trovati fuori casa senza validi motivi a Cagliari e nell'hinterland.

In particolare gli agenti della Squadra Amministrativa della Questura di Cagliari hanno sanzionato il presidente di un club privato in via Monte San Michele, per la mancata chiusura del locale e per aver venduto alimenti e bevande senza autorizzazione: dovrà pagare multe per 5.400 euro. Contestata la mancata chiusura del locale anche al presidente del circolo in via Cornalias, per lui 400 euro di multa.

I poliziotti hanno anche notificato la chiusura di un bar a Is Mirrionis per 15 giorni: pochi giorni fa una dipendente era stata denunciata per spaccio. 5mila euro di multa anche al titolare di un bar in via Salaris sorpreso a vendere alimenti e bevande senza autorizzazione. Spostandoci in provincia, a Quartu multa di 400 euro per il titolare di un circolo privato trovato aperto fuori orario.

I carabinieri, invece, hanno multato un 18enne a Villaspeciosa e un 47enne a Sant'Antioco sorpresi fuori casa di notte senza ragione. (ANSA).