Basket: Dinamo, domenica arriva Treviso dell'ex Logan

Dopo aver ritrovato la vittoria nell'ultima giornata di campionato con la Virtus Bologna, la Dinamo Banco di Sardegna torna al PalaSerradimigni dove domenica alle 16 affronterà la Universo Treviso dell'ex David Logan, protagonista a Sassari nel 2015 con la conquista del triplete (scudetto, Coppa Italia e Supercoppa).

"Sono felice che David Logan possa tornare a Sassari, se lo merita, mi spiace soltanto che non possa beneficiare dell'accoglienza che merita da parte del pubblico perché giocheremo a porte chiuse - ha detto il coach dei biancoblu, Gianmarco Pozzecco nel consueto incontro di presentazione - queste sono le cose belle di questo sport che però in questo momento non possiamo fare. È un giocatore molto forte, ma a Treviso ci sono tante pedine importanti. Con rispetto per loro noi proseguiamo sul nostro percorso di crescita".

"In questo momento dobbiamo essere focalizzati su di noi e sulla nostra crescita - ha proseguito Pozzecco - dobbiamo partire dalla mentalità difensiva che abbiamo avuto contro la Virtus, che però è figlia dell'ottima sequenza di allenamenti della scorsa settimana. C'è stato un cambiamento evidente e spero che i ragazzi abbiamo la capacità di rendere questi automatismi difensivi sempre più abitudinari", ha concluso il coach di Sassari.