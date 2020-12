All'Università di Cagliari l'Oscar italiano della pubblicità

Lo spot "Universo UniCa", promosso dall'Università degli studi di Cagliari, si aggiudica l'Oscar della pubblicità alla 52/a edizione dei Key Awards nella categoria "Campagne istituzionali". E' una produzione firmata dall'agenzia di Cagliari Relive Communication - vincitrice per il secondo anno consecutivo - con il regista Andrea Iannelli e il direttore creativo Massimo Moi. È un racconto delle sfide dell'ateneo anche durante il Covid con la capacità di reagire e continuare a trasmettere conoscenze utilizzando i mezzi che consentono di abbattere le distanze. Attraverso le parole dello scienziato Stephen Hawking si dà vita ad un messaggio che viaggia attraverso il tempo e lo spazio, raccontando un'Università capace di esprimere la sua vitalità culturale e didattica anche in remoto. La voce del cosmologo britannico (estratta da una traccia originale) diventa così una sonda che oltrepassa galassie, vite, immagini di un mondo che non si arrende, anche di fronte alla grande crisi derivante dal COVID-19. Con questo premio l'Università di Cagliari è il primo ateneo italiano ad aver ottenuto nel 2020 un riconoscimento in ambito pubblicitario sul tema Covid-19. "Il nostro ateneo, che quest'anno compie 400 anni di vita - commenta Maria Del Zompo, rettrice dell'Università di Cagliari - è orgoglioso del suo passato, ma è anche molto attuale e moderno nella comunicazione".