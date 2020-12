Alla Caritas Cagliari Fiat Doblò per i pasti ai bisognosi

(ANSA) - CAGLIARI, 11 DIC - Una Fiat Doblò, attrezzata e refrigerata per il trasporto di alimenti, è stata consegnata alla Caritas diocesana, nell'ambito del progetto di solidarietà sociale Libertà in movimento.

Il mezzo è concesso in comodato d'uso gratuito per quattro anni e permetterà di supportare le attività della mensa Caritas, del Centro di cottura sociale di Settimo San Pietro e la distribuzione dei pasti alle famiglie bisognose.

Presente alla consegna anche l'arcivescovo di Cagliari Giuseppe Baturi. "Un'iniziativa - ha commentato il direttore della Caritas don Marco Lai - che ha una dimensione di fraternità, solidarietà e carità ancora più significativa in questo difficile momento". (ANSA).