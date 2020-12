Traffico: da sabato senso unico in viale Marconi a Cagliari

Senso unico per evitare le lunghissime file che bloccano l'ingresso di Cagliari: la rivoluzione in viale Marconi partirà sabato prossimo, 12 dicembre. La novità per una delle strade più trafficate della Sardegna riguarderà il tratto verso il capoluogo, dal ponte sul canale di Terramaini sino allo svincolo in corrispondenza dell'Asse Mediano. Con la cancellazione del doppio senso di marcia troveranno spazio due corsie preferenziali, in entrambe le direzioni, riservate al trasporto pubblico, nuovi marciapiedi e all'illuminazione pubblica.

La direzione di marcia opposta Cagliari-Quartu sarà garantita dalla strada Arginale, dallo svincolo di via Berlino sull'Asse Mediano sino al ponte di Terramaini nel punto in cui la strada Arginale si innesta su viale Marconi, prima dello svincolo di Is Pontis Paris. Quindi chi proviene dall'Asse Mediano (direzione da via Cadello-statale131, da via San Benedetto e da via Chiabrera etc.) non potrà più entrare in viale Marconi verso Quartu (nell'attuale semaforo che regola le intersezioni tra le rampe dell'Asse Mdiano e viale Marconi), ma dovrà proseguire sull'Asse Mediano sino allo svincolo con via Berlino. E utilizzando la rampa apposita, immettersi sulla strada Arginale verso Quartu. In alternativa, deviare su via Galvani e utilizzare via Mercalli per immettersi sulla strada Arginale.

"Una vera e propria rivoluzione per la mobilità metropolitana", sottolineano il sindaco Paolo Truzzu e l'assessore alla Viabilità Alessio Mereu, riferendosi all'alto numero dei residenti nei centri di Cagliari, Quartu, Selargius, Quartucciu e Monserrato. Tre gli obiettivi: aumentare la sicurezza stradale e ridurre la percentuale di incidenti, garantire l'accessibilità alla strada e alle attività commerciali anche ai perdoni e infine far defluire il traffico più agevolmente, rendendo al contempo il trasporto pubblico locale più vantaggioso in termini di tempo. Tutti d'accordo i sindaci dell'area metropolitana presenti oggi in Municiopio a Cagliari alla illustrazione del nuovo piano. Si tratta comunque di un test, terminata infatti la fase sperimentale e analizzati i dati del traffico, sarà presa la decisione definitiva: avanti col senso unico o ritorno al passato.