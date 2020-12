Scontro tra camion e auto, un morto e un ferito grave

Sale a due il bilancio delle vittime dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio sulla provinciale 25 a Galtelli-bivio Sologo. La prima, una pensionata di 71 anni, è morta sul colpo, il secondo, un giovane di 22, è deceduto all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove era stato trasportato già in gravi condizioni dall'elisoccorso del 118. Entrambi, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Siniscola, erano alla guida di due auto - una Golf Volkswagen e un fuoristrada - che si sono scontrate frontalmente, per cause ancora da accertare. Subito dopo l'impatto, è sopraggiunto un autoarticolato, che per evitare di piombare sull'incidente si è ribaltato su un fianco uscendo dalla carreggiata. I rilievi, che chiariranno con precisione la dinamica dello scontro, sono ancora in corso.