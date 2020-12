Sanluri, entro fine anno attivo sistema di videosorveglianza

(ANSA) - CAGLIARI, 10 DIC - Saranno attive da fine anno le nuove telecamere del sistema di videosorveglianza a Sanluri, un progetto da 122mila euro finanziato con fondi regionali e comunali. Lo ha annunciato il sindaco, Alberto Urp. "Siamo stati tra i primi Comuni - ricorda il primo cittadino - a firmare un protocollo con Prefettura e Regione. In questo modo grazie alle telecamere e alla collaborazione sinergica tra istituzioni, otterremo un maggior controllo delle nostre aree pubbliche, dei punti nevralgici e delle nostre strade. Avremo tutti maggiore sicurezza e più strumenti nella lotta a vandali e maleducati".

Le videocamere saranno installate in tutti gli ingressi cittadini da Furtei, Samassi, San Gavino, Lunamatrona,Villanovaforru e Sardara (questi impianti permettono anche la lettura delle targhe). Nuove videocamere anche all'ingresso posteriore del polo culturale (da via Mazzini) e nelle piazze Castello, Martiri della Libertà, Salvo d'Acquisto e San Pietro. Infine altri occhi elettronici saranno installati nell'area della stazione Arst tra via Sassari e via Bologna e in tutto il perimetro del Palazzo comunale. (ANSA).