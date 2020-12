Nasconde in casa quasi 10 chili di droga, arrestato 51enne

Nascondeva nella sua abitazione quasi dieci chili di droga. Giovanni Giacalone, 51 anni, già noto alle forze di polizia, è stato arrestato dagli agenti della Questura di Cagliari. Sequestrati 5,7 chili di marijuana, 3,5 di hashish, 20 grammi circa di cocaina, denaro contante e tutto l'occorrente per confezionare le dosi. L'uomo è stato bloccato ieri mattina dagli agenti della squadra volante mentre passeggiava in via del Lentisco. Era nervoso e appena visti i poliziotti ha tentato di allontanarsi. Dopo averlo perquisito, gli uomini della Volante ì, con la collaborazione dei cani Ambra, Damon e Grey della Guardia di finanza, hanno ispezionato la sua abitazione trovando le confezioni di droga sia in camera da letto che in un armadio nella lavanderia. All'esterno, inoltre, in un locale attiguo alla casa è stata trovata anche una pistola scacciacani, priva del tappo rosso, con un caricatore contenente quattro cartucce.