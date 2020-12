Musica: "Fermo Immagine",svolta elettropop di Fabrizio Sanna

Esce il primo Ep di Fabrizio Sanna. "Fermo Immagine" sarà disponibile dall'11 dicembre in tutti i digital store, anticipato dal singolo "L'assenza" che sarà trasmesso nelle radio. "Rappresenta una svolta verso l'elettronica in cui credo molto - svela all'ANSA l'artista sassarese, classe 1987 - senza rinunciare alla linea più melodica, presente anche in alcune ballads contenute nell'Ep ma dove emergono venature elettropoprock. Un'occasione per mettere in luce la mia passione, in un formidabile gioco di squadra con i miei compagni e compagne di questa nuova pagina musicale per me molto significativa".

Sei tracce, dunque, per un progetto pop-elettronico, tra cui spicca un featuring con la cantante Laura Santucciu. Prezioso il contributo di diversi artisti: Gabriele Oggiano, già autore per Valerio Scanu, Marco Carta e Simonetta Spiri, firma testi e arrangiamenti dell'Ep; il chitarrista Gino Marielli dei Tazenda è invece l'artefice del brano "Il duello". Hanno inoltre collaborato Andrea Amati, il batterista Federico Canu, sue le musiche, e il cantautore Giacomo Serra, coautore de "L'assenza".

Nel 2012 Sanna ha dato vita all'album "Sogno", da allora l'artista sassarese con alle spalle collaborazioni con Eugenio Finardi, Alexia, Antonino e Marco Ligabue, ha realizzato una serie di singoli apprezzati dalla critica. Nel 2013 al Festival di Castrocaro si è classificato terzo con il brano "Distratto", stesso risultato nel 2011 al Festival estivo di Piombino con "Sogno di normalità", e ancora secondo nel 2007 a "Una Voce per Sanremo". Nel 2018 il video del singolo "Basta uno sguardo" ottiene 250 mila visualizzazioni.