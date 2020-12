Fondazione Dinamo in campo per screening di massa

L'Ats ha un alleato in più nella lotta al Covid-19. In vista dello screening regionale la Fondazione Dinamo scende in campo accanto alle istituzioni sanitarie isolane e mette i tamponi rapidi acquistati grazie a una donazione del Banco di Sardegna a disposizione del personale medico convenzionato per effettuare lo screening. Da lunedì prossimo ci si potrà sottoporre ai tamponi rapidi e la Fondazione si attiva, proprio come aveva fatto durante la prima ondata di contagi, attraverso una raccolta fondi che aveva fruttato 1 milione e mezzo di euro, poi destinati alle strutture ospedaliere isolane. "Cerchiamo nel nostro piccolo di essere utili", commenta il patron della Dinamo Banco di Sardegna, Stefano Sardara. "Sfruttiamo l'agilità di una fondazione all'interno di una necessaria regia regionale", aggiunge. "L'iniziativa è meritevole e ci fa piacere", afferma il commissario della costituenda Ares, Massimo Temussi. "Ben venga chi decide di lottare contro il Covid e ben vengano tutte queste iniziative - conclude - ci fa piacere collaborare con una fondazione così importante".