Costa Smeralda, svolta green con accordo Consorzio-Bocconi

Il Consorzio Costa Smeralda si affida alla Scuola di direzione aziendale dell'Università Bocconi di Milano per realizzare un Piano strategico di sostenibilità che declini lo sviluppo della destinazione in chiave socialmente e ambientalmente sostenibile, con vantaggi di lungo periodo per consorziati, comunità locale e turisti. L'area gestita dal Consorzio è costituita al 96.3% da un territorio integralmente naturale. Tutela del paesaggio e miglioramento delle performance ambientali sono da sempre centrali nella strategia consortile. L'accordo con Sda Bocconi punta a ottimizzare i processi di efficientamento delle infrastrutture e di erogazione dei servizi.

Il Piano individuerà gli obiettivi di minimizzazione degli impatti per le attività del Consorzio, implementerà prassi e strategie per migliorare le performance ambientali, sensibilizzerà e coinvolgerà i consorziati e stabilirà sinergie e partnership con altre realtà territoriali sensibili ai temi della tutela e del rispetto ambientale. "La ricchezza della Costa Smeralda è la sua bellezza, in larga parte incontaminata", spiega Mario Ferraro, vicepresidente del Consorzio e amministratore delegato della Servizi Consortili Costa Smeralda. "Vogliamo rendere ancora più efficiente l'impegno per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio che il Consorzio porta avanti da sempre. Il percorso prevede il coinvolgimento degli associati - conclude Ferraro - l'accordo con Sda Bocconi vuole innescare un circolo virtuoso che guidi la gestione della destinazione a scelte eco-sostenibili".