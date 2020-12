Sindaco Orune, rispetto regole o nuovo lockdown

I contagi da covid continuano ad aumentare a Orune, nonostante il lockdown di settembre quando si era reso urgente lo screening di massa per fermare centinaia di casi. Il sindaco Pietro Deiana, con un "avviso urgente alla popolazione" postato oggi nel sito ufficiale del Comune, spiega la situazione e raccomanda comportamenti corretti da tenere, altrimenti "si richiude tutto". "Con estrema preoccupazione informiamo la popolazione che nonostante le numerose comunicazioni con le quali si raccomandava il rispetto delle misure anti Covid, stanno emergendo con frequenza allarmante nuovi casi di contagio - scrive il primo cittadino - Sono casi non altrimenti spiegabili se non con l'incauta visita verso nuclei familiari dove ci sono soggetti potenzialmente positivi, ovvero da parte di soggetti positivi verso nuclei familiari sani, con grave mancanza di rispetto verso il prossimo. Se questa gravissima infrazione delle misure dovesse continuare, il sottoscritto dovrà imporre la chiusura di tutte le attività e di tutti gli spostamenti a livello locale. Si raccomanda inoltre che nel caso di rientro dalla penisola di qualche congiunto - conclude Deiana - questo dovrà comunicare l'arrivo al Comune per l' adozione di eventuali misure cautelative".