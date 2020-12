Nuovi contagi, richiude il Pronto soccorso di Oristano

Nuova chiusura per il Pronto soccorso dell'ospedale San Martino di Oristano, riaperto solo la scorsa settimana dopo uno stop di 40 giorni. Sono stati infitti accertati due casi di positvità al Covid nell'area cosiddetta 'pulita'. Di qui l'interruzione temporanea del servizio per consentire la sanificazione dei locali. Nel fratrempo, procede la trasformazione del reparto di Medicina in reparto Covid: già pronti 20 dei 45 posti letto previsti, mentre i pazienti negativi vengono progressivamente trasferiti in altri ospedali della provincia. Al San Martino di Oristano sono destinati anche i positivi attualmente ricoverati all'ospedale di Bosa, che diventerà presidio no Covid e raccoglierà le persone libere dal virus proveniente da altre strutture sanitarie. Rimane Covid, infine, il reparto di Medicina dell'ospedale di Ghilarza, che ha a disposizione 15 posti letto.